抗議年改闖進教育部 警衛痛哭拜託「不要進來」

反年金改革人員闖進教育部大廳，警衛（左）痛哭拜託不要進來。（林志成攝）

監督年金改革行動聯盟今天下午在凱道抗議，但3點50分左右，拿著「彰化縣軍公教聯盟」旗子的2、30人突然闖進教育部大廳，唯一的一位警衛防守不及，舉雙手痛哭，拜託他們「不要進來」。

闖進教育部大廳的人，有的人繼續喊「衝啊！衝啊！」，但帶頭的人說「我們在這裡就好」。從外面跑進來防守的警衛無法應付這種場面，不禁痛哭，他高舉雙手拜託大家「不要進來」。這時候，反倒闖進教育部的人嚇一跳，沒想到警衛會痛哭，有人抱著安慰他說「對不起、對不起」，並指責其他人「幹嘛闖進教育部」，隨後警察趕至，群眾很快就離開。

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