沈富雄讚陳建仁年改名言有押韻 比自自冉冉棒
前立委沈富雄今天赴總統府參加年金改革國是會議，他在二度發言時說，整個年改他最喜歡的是副總統陳建仁所說「世世代代領得到，長長久久領到老」，比總統府的2017年春聯「自自冉冉」還要好，且字句對仗、押韻，應該要寫成春聯，掛在年改會的辦公室。
沈富雄說，蔡英文總統喜歡講「謙卑、謙卑、再謙卑」，他認為年金要「永續、永續、再永續」，沒有永續，年改只是半調子。他也比喻，永續就是要有一個進出相抵的「乾淨水庫」，但現在的年金水庫不僅在漏水，也入不敷出，唯一的辦法是建造新水庫，這樣年金問題就能解決一大半。
(中時)
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