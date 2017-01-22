舊城區生活工廠 手工茶品飄香
新竹市舊城再生基地在大同路108號逐漸萌芽，透過市府及社區規劃師輔導，社區學員巧手設計出「大同108茶」及「搖搖手工皂」等，農曆年後將推出系列「有感」活動，盼在市民響應下讓基地更快茁壯。
市長林智堅22日前往再生基地與參與學員分享課程成果，品嘗洛神、薰衣草茶葉，學員舉辦「遊藝趴」同歡，地方里民在里長帶領下大玩桌遊，場面熱鬧歡愉。
再生基地選在大同路108號一處民宅，原為餐廳舊址，市府盼以此地為起點，為舊城區注入生命力，引進文創團體進駐，在社區居民努力下產生共鳴，利用在地南北雜貨、植生香料，打造原創產品。
今天基地舉辦「舊城有感節」系列活動，以人體的「五感」為主軸，透過各式產品，讓市民透過視、聽、嗅、味、觸覺，體驗超「有感」。
「溫暖品香草」課程老師林淑芳說，再生基地特調出專屬茶「大同108茶」，讓前來參加的社區民眾嘗試調配，調出專屬茶譜，另以「低碳飲食」為主軸規畫「共食餐桌」，邀請大夥一同動手做料理。
都發處表示，農曆年後將接續推出「社區夥伴」及「城市空間體驗」活動，盼透過互動式參與，凝聚社區共識，拉近市民距離，為舊城區勾勒未來願景。
(中時)
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