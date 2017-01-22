山老鼠專心裁鋸國有樟木 當場遭逮
內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊今天表示，21日下午於桃園市復興區巡邏時，竟發現一名男子手持鏈鋸「專注」裁鋸國有樟木，當場將他逮捕。
保七警表示，該名盜伐樟木的馮姓男子，昨天下午獨自開著廂型車到桃園市復興區台七線北部橫貫公路32.7公里處，竟以鏈鋸盜取路旁國有林班地的枯立木，竟光天化日下，不顧過往車輛，直接在路旁裁鋸樟木，行徑囂張。
警方巡邏見狀，立刻上前緝捕，並在50公尺外，馮男的麵包車上發現已裁切搬運上車的8段木頭，通知林務局新竹林區管理處大溪工作站人員到場鑑定，確認被盜伐之樹種為樟木，總重650公斤，市值約新台幣5000元，人贓俱獲，帶回偵訊。
馮姓男子偵訊時坦承不諱，供稱自汽修廠退休後，學習雕刻近1年多，日前與友人前往拉拉山遊玩時，發現路旁這顆樹徑約1.5公尺的枯立樟木，因認為樟木質地適合初學者學習雕刻，於是帶著鏈鋸前來竊取，警方訊後將他依違反森林法竊盜罪嫌移送偵辦。
保七警呼籲，依國有林林產物處分規則規定，生立、枯損、倒伏之竹木及餘留木材之根株、殘材，均為林產主產物，任何人不得任意竊取、收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物，民眾如有木材之使用需求，應循正確管道取得，切勿任意竊取，以免觸法，得不償失。1060122
(中央社)
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