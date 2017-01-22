陸海警船又駛入釣島領海 今年第3次

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中國大陸國家海洋局今天公布，3艘中國大陸海警船編隊今天在釣魚台列嶼「領海」巡航，是今年以來已知的第3次。

根據中國大陸國家海洋局官網公布內容，今天駛入釣魚台「領海」的是編號2501、2308、2302的中國大陸海警船編隊。

同樣根據國家海洋局官網，今年以來，中國大陸海警船已於4日及8日駛入釣魚台「領海」內。其中，4日駛入的有4艘，8日為3艘。

中新社報導，若再往前追溯，根據已知的官方資料，中國大陸海警船在2016年11、12月間，各有3次駛入釣魚台領海。1060122

(中央社)