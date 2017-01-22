中市路平專案 甲安埔段逾14公里
台中市路平專案105年總公里數達32.4公里，大甲、大安、外埔超過14公里，台中市議員吳敏濟表示，過去數十年從未翻修過的路面，透過路平專案一次到位。
吳敏濟爭取甲安埔路平預算，甲后路段是繼大甲區如意路、水源路、中山路、東安路，大安區興安路、中山南路及外埔區大馬路之後，最後一段完工的道路，全長14.244公里。
吳敏濟表示，大甲、大安、外埔這些路段重車非常多，加上管線單位挖掘頻繁，人孔蓋過多，路基回填不實，造成道路坑坑洞洞、高低不平，開車如騎馬，事故頻傳。
文曲里長林寶彩表示，以前東安路因砂石車出入頻繁，路面嚴重毀損，嚴重影響用路人行車安全。
機車族的楊淑敏指出，以前有些路段騎車像騎馬，非常危險，現在路平做好，騎車安全多了。
吳敏濟指出，台中市長林佳龍就任後，他積極向建設局爭取經費，將甲安埔這些主要道路執行路平，經2年改善，不良路段皆改善的非常好，連同到處可見的人孔蓋也減少60%以上。
吳敏濟感謝林佳龍重視市民行車安全，積極施做路平，讓市民上下班都有安全的道路可走。1060122
(中央社)
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