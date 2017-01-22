洪秀柱：年金改革政府版本早應提出討論

中國國民黨主席洪秀柱今天下午到年金改革抗議現場聲援，洪秀柱說，政府已有既定版本，為什麼不提早拿出來討論，供大家檢驗，很多事不是一蹴可幾，應該更有耐心傾聽人民聲音。

年金改革國是會議今天上午在總統府登場，抗議年金改革的團體下午在景福門集會，警方估計，直到下午2時30分許，抗議活動場地周邊約聚集9000名抗議民眾。

宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌下午2時多抵達抗議現場，洪秀柱是3時30分左右到現場。對於抗議民眾被隔在層層拒馬之外，洪秀柱說，非常遺憾、痛心，蔡政府自己說過，人民忍無可忍才會上街頭，今天發現，豈止忍無可忍，還有人絕食，她非常難過，難道沒有理性對話的空間嗎？

洪秀柱說，沒有人反對改革，但改革不能這麼粗暴，要有更多溝通，更能傾聽民意，凝聚共識，很多事情不是一蹴可幾，要有耐心，事情會做得更周延圓滿。

年金國是會議後，版本將到立法院審議，洪秀柱說，就是看到這麼多場的公聽會，事實上政府已有既定版本，既然有版本，為什麼不提早拿出來討論，供社會檢驗，匆忙通過送到立法院，肯定又是多數通過，「他們愛怎麼做就怎麼做就過了」，但會激發多少民怨，政府有沒有想清楚？1060122

(中央社)