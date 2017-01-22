2017亞巡首戰 詹世昌新加坡賽T39

詹世昌於亞巡本季首戰獲得並列第39。(TPGA提供資料照)

去年贏得2場亞巡(日、歐合辦)冠軍、取得今年全卡球員資格的詹世昌，22日在2017首戰新加坡公開賽以71、72、71、71桿的總桿285桿(+1)獲得並列第39，於農曆春節前賺到5850美元紅包(獎金)。

泰國51歲老將馬克山，靠著最後1輪67桿，以1桿之差的275桿(-9)，勇奪生涯第10座亞巡冠軍。

這場比賽總獎金100萬美元，贏過「4大賽」的澳洲名將史考特也有參賽，台灣則有詹世昌、呂偉智、洪健堯與林文堂4人參賽，但僅詹世昌晉級最後兩輪決賽。

(中時電子報)