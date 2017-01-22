軍公教勞集結怒吼 高舉50只白燈籠為小英送終
年金改革國是會議今天於總統府展開，下午2時許，凱道現場已湧入上萬名抗爭群眾，現場共同刺破數千寫有「黑心政府、執政無能」黑色氣球，發出「最震撼的不滿」，怒吼「黑心政府，執政無能！毀約背信，誠信破產！」最後也高舉50只白色燈籠繞場，要幫蔡英文總統「送終」。
63歲王姓退休教師痛陳，支持政府改革年金以助財政，但不應該汙名化公教人員為國家米蟲、吸血鬼，不僅左鄰右舍指指點點，更有20年前學生向他說「老師你是米蟲」，他自認為國家培養下一代人才，只能苦笑以對。
他也說，初執教鞭時月薪僅6000多元，與外界企業差異將近兩倍，任教26年後退休迄今5年多，退休金是彌補過去國家少給的薪資，擔憂依照目前草案內容，未來老年生活與醫藥費用增加時，家中經濟狀況恐將無法負擔。
另名方姓退休公務人員則說，剛出社會每月僅1.7萬元，只租得起小房間，也沒有餘裕負擔多餘開銷，政府應考慮過去狀況，不該淪為鬥爭。
「人民火大、心裡發寒！」退出年金改革國是會議的代表、全教產副理事長劉亞平強調，拒絕黑箱作業，過去20場會議相關代表均曾發言，卻未採納意見，蔡英文總統說年金是大家的「大錯特錯」，年金就是他們的退休金。
他說，政府霸凌軍公教勞，多數暴力淪為「假改革、真鬥爭」。他強調，政府高官將財產捐出挹注基金財源，讓大家都得以共享，否則職業年金僅受雇者才有，是政府延遲發給的薪資。蔡英文違法背信，號召拉長戰線全面抗戰。
(中時)
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