出隧道疑恍神擦撞 蘇花公路4車連環撞

劉女駕駛的自小客車，出隧道口時擦撞對向大貨車。（許家寧翻攝）

蘇花公路錦文隧道車禍，造成車流回堵1小時。（許家寧翻攝）

台9線蘇花公路174公里錦文隧道口，今早8時許發生一起4車擦撞車禍，駕駛小客車的劉姓女子，南下出隧道口轉彎時，疑似不慎衝入對向車道，擦撞一輛北上大貨車，並波及後方2輛轎車連環撞，造成車流回堵1小時，所幸3人輕傷送醫後已無大礙。

警方表示，40歲的劉姓女駕駛的自小客車，由北向南剛駛出蘇花公路錦文隧道口時，因車輛左偏跨越雙黃線，迎面擦撞對向車大貨車左側車頭，導致大貨車失速撞上劉女後方的休旅車，劉女也因擦撞後急踩煞車，造成同向後方一輛自小客車追撞。

連環車禍共造成4輛外縣市車輛毀損，公路單位將雙向車道進行封閉1小時，影響蘇花公路車流回堵約2公里，救護車將車上5名乘客送醫急救，所幸只有3人受有輕微擦傷，並無生命危險，劉女等人也在警方實施酒測後，排除為酒駕肇事，懷疑出隧道口時不慎肇事。

新城警分局交通組長黃榕仙表示，長時間從相對昏暗的隧道駛出後，眼睛可能一時無法適應突來的光線，產生反應不及的情形，加上蘇花公路道路狹窄，提醒駕駛人小心行駛，切忌超速或搶快任意跨越雙黃線超車，以免假日開心出遊敗興而歸。

(中時)