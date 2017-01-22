抗議年改群眾轉往立院 途中闖入教育部

年金改革國是會議今天在總統府舉行，抗議年金改革的部分群眾下午由凱道轉往立法院，途中經過教育部時，部分群眾闖入教育部大門內，遭警方勸阻離開。

年金國是會議今天在總統府登場，監督年金改革行動聯盟等許多抗議群眾在凱道附近集結，下午約3時50分左右，一部分群眾轉往立法院，經過教育部時，不少人突然闖入教育部，但駐衛警來不及攔阻，至少30、40人進到教育部大廳，駐衛警一邊痛哭一邊拱手拜託群眾離開，警方隨後趕到，在警方勸告下，群眾離開教育部，轉往立法院。1060122

(中央社)