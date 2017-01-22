獅子會邀獨居長輩共餐 席開104桌

國際獅子會300B1區今天在三重小巨蛋舉辦「寒冬送暖敬長者活動」，邀請三重、新莊、蘆洲獨居長者共同參與，席開104桌，新北市副市長侯友宜到場致意。

國際獅子會為慶祝創會百年，全國15個獅子會的複合區共同舉辦公益活動，其中300B1區選擇在三重小巨蛋舉辦，邀請鄰近地區獨居或弱勢長者參加，並有王瑞霞、李炳輝、于櫻櫻等老牌歌星演唱，希望讓長輩提前感受年節的氣氛。

侯友宜到場受到長輩和獅子會獅友熱情的歡迎。他致詞表示，他剛從五股趕來，獅子會300B2區同樣在辦愛心餐會，還捐贈復康巴士，他看到獅友們各個勇於付出和服務的精神。

侯友宜說，新的一年是雞年，雞和台灣話「家」、「加」同音，因此不僅要祝福大家如朱立倫市長所說的「積善積福」，也要祝福大家「起家」，做善事一直「加上去」，尤其要學習獅子會「雞婆」的精神。

社會局長張錦麗表示，今年過年特別溫馨，許多國際性社團或基金會、愛心會、慈善會，甚至宗教、宮廟、學校、企業等，紛紛找社會局合辦愛心圍爐餐會，並致贈各項民生物資和慰問金等，今天就有3場大型愛心圍爐。

她說，除了獅子會2場，新北市急難救助會和九九九救護事業公司，也於晚間在新莊典華會館舉辦「因為有你，生活更美」溫馨圍爐夜活動，邀請500名弱勢家庭成員參加，並提供福袋，朱立倫並親臨致意，感謝社會上許多熱心的團體。1060122

(中央社)