陳玉梅驟逝 洪秀柱：震驚難過惋惜

前台北市議員陳玉梅今天病逝。中國國民黨主席洪秀柱表示，非常震驚與難過，陳玉梅是前途非常看好的人卻這麼走了，很可惜。

台北市議員陳炳甫今天證實，他的胞姐陳玉梅上午7時許因病逝世，享年50歲。

洪秀柱下午出席抗議年金改革活動時指出，她聽到這個消息時相當震驚、難過，「我很喜歡、看重這個年輕議員」，陳玉梅從政路上表現很好，到現在她腦海裡一直浮現陳玉梅參加活動的身影。

洪秀柱嘆了口氣說，很可惜，前途非常看好的人就這麼走了，人生無常，要珍惜當下。

對於陳玉梅的不幸辭世，中國國民黨文傳會副主委胡文琦表示高度哀悼之意，希望陳玉梅家屬保重，早日走出哀傷，國民黨將全力協助相關治喪事宜。1060122

(中央社)