MLB》捨大約返藍鳥 包爺：就想回到這

包提斯塔22日正式回鍋藍鳥。(美聯社)

歷經一番波折後，「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)重回藍鳥懷抱，日前傳出僅以一年短約點頭回鍋的他，捨去了其他球隊的高薪網羅，包爺經紀人艾盧(Jay Alou)22日證實了此項傳言，至於為何就想要藍鳥？包爺篤定的說，「我就想回來這！」

包爺簽下一紙一年1800萬美元，附有2018、2019年選擇權的合約回鍋藍鳥；若表現出色，三年最高可獲得5500萬美元(約17.3億台幣)。沒有選擇最好的條件，艾盧說，「這足以告訴我，這座城市對他(包爺)有多大的意義。」至於是哪支球隊開出好條件，艾盧並沒有透露，僅表示他們從未跟金鶯談約。

熱愛著多倫多，當地的一切成為生活的一部分，是包爺選擇放棄其他機會，回鍋的主要原因，「我們是支很棒的球隊，有能力能取勝。我們還有最棒且熱情的粉絲們支持。」如今這名36歲的炮手，將甩開受傷的低潮，再度披上藍鳥戰袍拚戰。

「繼續變得更強、更好，」放眼新賽季，包爺帶著擺脫傷痛、比起去年的此時更加健康的手臂，迫不及待的想上場一戰，無論是右外野，還是其他位置，他都沒有問題，「期望能如過往一樣，用守備做出貢獻。」包爺的回歸，曾多次受他指導的史卓曼(Marcus Stroman)也開心的說，「我感覺他就代表著藍鳥的棒球！」

(中時電子報)