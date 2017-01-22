MLB》捨大約返藍鳥 包爺：就想回到這
歷經一番波折後，「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)重回藍鳥懷抱，日前傳出僅以一年短約點頭回鍋的他，捨去了其他球隊的高薪網羅，包爺經紀人艾盧(Jay Alou)22日證實了此項傳言，至於為何就想要藍鳥？包爺篤定的說，「我就想回來這！」
包爺簽下一紙一年1800萬美元，附有2018、2019年選擇權的合約回鍋藍鳥；若表現出色，三年最高可獲得5500萬美元(約17.3億台幣)。沒有選擇最好的條件，艾盧說，「這足以告訴我，這座城市對他(包爺)有多大的意義。」至於是哪支球隊開出好條件，艾盧並沒有透露，僅表示他們從未跟金鶯談約。
熱愛著多倫多，當地的一切成為生活的一部分，是包爺選擇放棄其他機會，回鍋的主要原因，「我們是支很棒的球隊，有能力能取勝。我們還有最棒且熱情的粉絲們支持。」如今這名36歲的炮手，將甩開受傷的低潮，再度披上藍鳥戰袍拚戰。
「繼續變得更強、更好，」放眼新賽季，包爺帶著擺脫傷痛、比起去年的此時更加健康的手臂，迫不及待的想上場一戰，無論是右外野，還是其他位置，他都沒有問題，「期望能如過往一樣，用守備做出貢獻。」包爺的回歸，曾多次受他指導的史卓曼(Marcus Stroman)也開心的說，「我感覺他就代表著藍鳥的棒球！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。