意外無緣爭冠 紅葉一圓「上電視」心願
被視為今年奪冠大熱門的台東紅葉國小，今天(22日)上午在富邦盃4強戰意外敗給台中力行國小，只能和桃園中平國小爭取季軍，紅葉江愉誠完投6局壓制中平打線，第4棒朱靖恩也在首局就轟出滿貫炮奠定勝基，終場紅葉以10比5勝出，第3名作收。
紅葉今年問鼎冠軍呼聲高，但4強戰卻遭到台中力行國小投手李以諾的封鎖，全場僅敲出1支安打，0比9遭完封無緣爭冠，總教練武俊鴻賽後也不免「念」了一下球員，「可能是昨天帶他們去逛夜市，太放鬆了，賽前就有預感他們今天的比賽會亂掉。」
好在球員在季軍賽重新繃緊神經，開賽連續3棒打者上壘後，朱靖恩轟出中外野方向的全壘打，首局進帳4分，之後還持續將差距過大，包括潘元皓、邱賢嘉都有全壘打演出。雖然中平靠彭立弘(雙響炮)、王偉綸、葉又榮的4轟追分，最終也難改變戰局。
紅葉左投江愉誠此戰完投6局，投出4次三振，失5分，奪勝投，儘管被敲的6支安打中有4支是全壘打，教練仍相信他的壓制力，武俊鴻表示：「他被打安打的機率低，雖然被打全壘打也沒關係，只跟他說把球壓低、投到捕手配的位置就好，今天他只用直球就壓制得住中平。」
去年紅葉在重光盃、關懷盃都晉級4強，但準決賽受到雨勢影響裁定勝負，小球員因此錯失獲得電視轉播的機會，武俊鴻笑說：「這次雖然沒有拿到最好的成績，但4強也是不錯了，他們一直很想上電視。」
(中時電子報)
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