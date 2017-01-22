世紀大師台灣交會！久石讓首度與大提琴家麥斯基合作

大提琴家麥斯基一生傳奇，用琴音吟詠傷痛人生。(牛耳提供)

放棄擔任首屆比利時伊莉莎國際大提琴大賽評審，俄國大提琴名家麥斯基選擇重返台灣，與他心儀的音樂大師，也是動畫大師宮崎駿專屬電影配樂家久石讓首度同台合作，帶來經典的德佛札克《b小調大提琴協奏曲》。

「我非常喜歡久石讓大師所寫的《送行者：禮儀師的樂章》電影配樂，事實上我在日本發行專輯時，也特別收錄這一首作品以大提琴演出，這次能夠有機會跟這位知名的音樂家合作，非常興奮。」麥斯基表示，2008年贏得奧斯卡最佳外語片獎的《送行者：禮儀師的樂章》配樂非常動人，他自己很感動，這次應牛耳藝術之邀，知道久石讓將來台灣指揮NSO國家交響樂團，他再三確認也保留檔期，就是希望能與久石讓合作，樂迷也將有機會聽見麥斯基在安可時演奏這首催淚樂章。

流著猶太血液，麥斯基生長在前蘇聯政權統治中，因為姊姊投奔自由，留下來的麥斯基因去黑市購買錄音帶而被下放勞改營，住過2個月精神病院，「但回想起來，那是我的第一段人生。」之後麥斯基逃出蘇聯，短暫定居以色列後，轉赴美國，成為國際樂壇聞名的大提琴家，現在定居比利時。

「這樣的音樂會企劃，只有台灣有！」牛耳藝術總監牛效華表示，久石讓近年朝向古典樂壇發展，信念益發堅定，他不但創作交響曲跟協奏曲，也擔任指揮，這次台灣能夠讓兩位世紀音樂大師在台灣演出，非常難得，「久石讓重新回到自己所寫的古典音樂領域，麥斯基則肯定久石讓在電影配樂上的成就，兩位大師互相吸引，也成就這樣獨特的音樂會。」

這次兩人將合作的德弗札克《大提琴協奏曲》是麥斯基拿手曲目，德佛札克在美國完成這首大提琴協奏曲，馬上就大受歡迎，該曲將美國民謠、黑人靈歌還有德佛札克自己故鄉波希米亞的民俗音樂做完美結合在一起，有時熱情，有時哀傷，非常動聽。

久石讓也將帶來全新創作《三和音》，去年三月底久石讓趕工，在中國大陸巡演之前先寫完了鋼琴初版，回到日本之後兩週時間，便完成這首作品的完整管弦樂編曲。久石讓表示，《三和音》是一首明亮又有精神的樂曲，演奏上雖然有難度，但節奏多元豐富，是一首充滿慶典風格的樂曲，希望台灣樂迷會喜歡。除此之外，久石讓還將與國家交響樂團演出布拉姆斯《F大調第3號交響曲》。

音樂大師久石讓與大提琴大師麥斯基音樂會將於5月18、19日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)