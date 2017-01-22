游錫堃當面問佛訥「賣台」 林濁水批：太唐突了！

游錫堃(右圖右)尖銳問佛訥(左圖)川普是否會賣台？前民進黨立委林濁水批：這麼問太唐突了！(總統府官網、本報系資料照片)

前行政院長游錫堃率團參加美國總統川普就職典禮，與親近川普的傳統基金會創辦人佛訥會面時，直接尖銳問佛訥：川普是否會賣台？佛訥則以「台灣關係法」回說台灣不必過度擔心。前民進黨立委林濁水批游錫堃：這麼問太唐突了！

林濁水指出，台灣特使游錫堃在美國大動作演出，對親近川普的佛訥，得意地、蠻尖銳的地問「川普是否會賣台？」這是立委在向部長質詢嗎？川普如果會賣台，這樣質詢就可以預防嗎？若川普不賣台，「這麼問不唐突嗎？」若川普想賣，如此能質詢得出他內心的盤算嗎？不知特使在想什麼？

林濁水不解說，為什麼小英總統派的特使、代表都那麼「特別」，前有海基會董事長田弘茂，接著是參加APEC的宋楚瑜，現在又有游錫堃。

(中時電子報)