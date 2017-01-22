川普若令撤出NAFTA 衝擊日企

美國總統川普宣誓就職後宣示，要撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）、重新協商北美自由貿易協定（NAFTA）等。日本企業界認為，如果撤出NAFTA，將動搖日企經營戰略的根本。

美國總統川普（Donald Trump）宣誓就職後，白宮網站隨即換上川普的重大政策方針。在經貿協定上，川普強調要為所有美國民眾諮商經貿協定，新政府的策略首先將撤出跨太平洋夥伴協定（TPP），並確保任何新協定符合美國勞工的利益。

川普也承諾重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），如果協定夥伴拒絕重新諮商，讓美國勞工擁有公平的待遇，將通知國會，美國撤出NAFTA的意向。

日本最大工商團體「經團連」的會長（木神）原定征昨天發出聲明表示，世界經濟面臨自由貿易及投資的維持等課題。美日有必要加強合作，為世界的繁榮更盡力。」

日本商工會議所會長三村明夫昨天也發表聲明表示，川普政府要撤出TPP、要重新協商NAFTA，這樣保護主義政策，將對世界經濟帶來極為負面的影響。

1994年生效的NAFTA，因與美國、加拿大之間零關稅，很多企業在墨西哥佈局。1994年從墨西哥出口到美國的金額約500億美元，2015年增至約3000億美元。

日本「朝日新聞」報導，在墨西哥投資的日商是在中南美洲最多的，約有1000家。與汽車的相關日商多，以汽車生產輛數最多的日產為首，豐田、本田等日本汽車大廠，以墨西哥為出手到北美的據點。

「讀賣新聞」報導，如果美國撤出NAFTA，在北美佈局已久的日商的經營戰略將從根本被動搖。對日本的製造業而言，墨西哥是產品銷往美國、歐洲的重要據點。

日本瑞穗銀行指出，在墨西哥，日本4家汽車大廠2015年共生產達132萬輛汽車，其中56萬輛是銷往美國。川普政府如果調整NAFTA政策、改變零關稅、實施高額「邊境稅」的措施，日商將喪失利點。

日產汽車公司執行長戈恩（Carlos Ghosn）20日在瑞士接受法國電視台採訪時說：「美國是全球第2大的汽車市場，今後業界整體的新投資可能會集中於美國。」日本其他汽車廠商將盡量避免與川普政府對槓。馬自達公司昨天發出聲明表示，美國將提出或實施什麼政策，馬自達自有因應之道。

日本政府仍希望努力促成TPP生效，要更努力去說服美國國會、產業界。日本首相安倍晉三20日在施政方針演說：「 TPP是21世紀型的經濟體制的標準、今後經濟合作的基礎。」

外務省官員說：「對中國大陸展現強硬態度的川普政府唯有透過TPP才是最有效的，透過經濟合作才能謀求亞太地區的安定。」

「日本經濟新聞」報導，安倍盼早日與川普舉行高峰會，說服美國，加入TPP 是符合美國的國家利益，但目前看來，川普很難立刻改變撤出TPP的想法。而美國如果沒批准TPP的話，TPP難生效。

在TPP停滯的期間，日本期待包括日本、中國大陸、東南亞國協等16國的區域全面經濟夥伴關係（RCEP）協商能有所進展。此外，也期待日本與歐盟之間的經濟夥伴協定（EPA）能早日談妥，以藉由與亞洲、歐洲之間的大型經濟合作協定對抗逐漸擴大的保護主義。1060122

(中央社)