寒士尾牙台中席開160桌 網路社團釣30斤蝦送育幼院

臉書社團「釣蝦聯盟」發起釣蝦作公益活動，號召釣友釣蝦為育幼院的孩童加菜。（陳淑芬攝）

「釣蝦聯盟」號召釣友釣蝦釣了30多台斤的蝦，為育幼院的孩童加菜。（陳淑芬攝）

人安、創世及華山基金會等社福單位22日在台中刑務所演武場舉辦愛心尾牙活動，席開160桌宴請寒士、街友、獨居老人以及單親媽媽。另外，網路社團「釣蝦聯盟」發起釣蝦作公益活動，30多位釣蝦友到釣蝦場釣了30多台斤泰國蝦為育幼院的孩童加菜。

人安、創世及華山基金會等單位舉辦的「寒士吃飽30」尾牙活動，今天在全台16個縣市同步舉辦，全台共宴請寒士、街友、獨居老人以及單親媽媽3650桌，其中，台中在台中刑務所演武場席開160桌。

現場並提供義剪、義診、表演等活動，台電台中區處已連續三年愛心響應尾牙活動，並派出大批志工到現場服務引導，讓與會人士備感溫馨。

做公益也可以很創意！臉書社團「釣蝦聯盟」社長林永奇發起釣蝦作公益活動，號召釣友釣蝦為育幼院的孩童加菜，參與釣友們都很興奮第一次體驗釣蝦作公益的樂趣。

林永奇說，釣友們一起到釣蝦場各自買時數釣蝦，總共約花了近2萬元，共釣了30多台斤的泰國蝦，趁新鮮全部送到光音育幼院給院童加菜，還送紅包及甜點，希望小朋友們吃得溫馨又開心。

(中時)