寒士尾牙台中席開160桌 網路社團釣30斤蝦送育幼院
人安、創世及華山基金會等社福單位22日在台中刑務所演武場舉辦愛心尾牙活動，席開160桌宴請寒士、街友、獨居老人以及單親媽媽。另外，網路社團「釣蝦聯盟」發起釣蝦作公益活動，30多位釣蝦友到釣蝦場釣了30多台斤泰國蝦為育幼院的孩童加菜。
人安、創世及華山基金會等單位舉辦的「寒士吃飽30」尾牙活動，今天在全台16個縣市同步舉辦，全台共宴請寒士、街友、獨居老人以及單親媽媽3650桌，其中，台中在台中刑務所演武場席開160桌。
現場並提供義剪、義診、表演等活動，台電台中區處已連續三年愛心響應尾牙活動，並派出大批志工到現場服務引導，讓與會人士備感溫馨。
做公益也可以很創意！臉書社團「釣蝦聯盟」社長林永奇發起釣蝦作公益活動，號召釣友釣蝦為育幼院的孩童加菜，參與釣友們都很興奮第一次體驗釣蝦作公益的樂趣。
林永奇說，釣友們一起到釣蝦場各自買時數釣蝦，總共約花了近2萬元，共釣了30多台斤的泰國蝦，趁新鮮全部送到光音育幼院給院童加菜，還送紅包及甜點，希望小朋友們吃得溫馨又開心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。