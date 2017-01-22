衛福部：國民年金保險給付列中長期改革
年金改革國是會議今天舉行，衛生福利部針對與會代表對國民年金保險給付水準等意見，發布新聞稿指出，建議列入中長期改革規劃。
攸關國家政治、財政、社會改革工程年的年金改革國是會議今天登場，包括民進黨、國民黨等各政黨、職業團體、公民團體代表參與。總統蔡英文出席並致詞，擔任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁主持會議，與會代表除聽取國家年金改革報告，並在分組會議提出建言。
衛生福利部於年金改革國是會議中對於部分與會代表提出的問題和意見提出說明指出，國民年金保險的納保對象主要是沒有就業的國民，其中包含家庭主婦、25歲以上學生、替代役以及失業勞工等，由政府至少補助40%的保費，針對經濟更弱勢的被保險人，還可以再提高保費補助比率至55%、70%或100%，例如低收入及重度以上身障者即由政府全額補助保費。
有關部分代表提到國保的給付金額過低，老年經濟安全保障比較不足，建議可以提高給付金額部分，衛福部表示，國保是社會保險，保險的給付金額與保費負擔之間具有連動關係，為了維持國保基金財務之永續經營，如要提高給付金額，就必須同步調高保費，才能維持基金收支平衡。只是如此一來，恐怕會增加被保險人的保費負擔，尤其國保被保險人都是沒有固定收入的民眾，如果提高保費負擔，將使被保險人因為繳不起保費，而選擇不繳納保費，造成保險年資較少或無年資，到時候老年經濟安全更加沒有保障。
另外，衛福部指出，如果國保提高給付的財務缺口是由政府另行財政補貼，則涉及國家財政、稅收等相關議題，依現行中央政府稅收難以成長的情形，恐排擠其他建設預算。因此有關提高國保給付金額部分，衛福部會兼顧被保險人繳費能力及政府財政進行精算，並多方蒐集意見審慎評估後，納入中長期改革規劃。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。