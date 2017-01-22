衛福部：國民年金保險給付列中長期改革

年金改革國是會議今天舉行，衛生福利部針對與會代表對國民年金保險給付水準等意見，發布新聞稿指出，建議列入中長期改革規劃。

攸關國家政治、財政、社會改革工程年的年金改革國是會議今天登場，包括民進黨、國民黨等各政黨、職業團體、公民團體代表參與。總統蔡英文出席並致詞，擔任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁主持會議，與會代表除聽取國家年金改革報告，並在分組會議提出建言。

衛生福利部於年金改革國是會議中對於部分與會代表提出的問題和意見提出說明指出，國民年金保險的納保對象主要是沒有就業的國民，其中包含家庭主婦、25歲以上學生、替代役以及失業勞工等，由政府至少補助40%的保費，針對經濟更弱勢的被保險人，還可以再提高保費補助比率至55%、70%或100%，例如低收入及重度以上身障者即由政府全額補助保費。

有關部分代表提到國保的給付金額過低，老年經濟安全保障比較不足，建議可以提高給付金額部分，衛福部表示，國保是社會保險，保險的給付金額與保費負擔之間具有連動關係，為了維持國保基金財務之永續經營，如要提高給付金額，就必須同步調高保費，才能維持基金收支平衡。只是如此一來，恐怕會增加被保險人的保費負擔，尤其國保被保險人都是沒有固定收入的民眾，如果提高保費負擔，將使被保險人因為繳不起保費，而選擇不繳納保費，造成保險年資較少或無年資，到時候老年經濟安全更加沒有保障。

另外，衛福部指出，如果國保提高給付的財務缺口是由政府另行財政補貼，則涉及國家財政、稅收等相關議題，依現行中央政府稅收難以成長的情形，恐排擠其他建設預算。因此有關提高國保給付金額部分，衛福部會兼顧被保險人繳費能力及政府財政進行精算，並多方蒐集意見審慎評估後，納入中長期改革規劃。1060122

(中央社)