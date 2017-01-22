陸官方：春節高速公路流量低於十一長假

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中國大陸官方報告分析，今年高速公路春節假期免費期間，車流量將較2015年成長8%至10%，略低於十一長假期間，是全年的次高峰。

中新社報導，這項調查是中國大陸交通運輸部路網中心與高德地圖今天發布的「2017年春節期間中國路網運行研判分析報告」。

報告說，2017年春節期間，中國收費公路免收小型客車通行費的時間確定為：1月27日0時起至2月2日24時結束。免費車輛的範圍為7人座以下（含7人座）載客車輛及允許在普通收費公路行駛的摩托車。

報告預測，今年春節期間，大陸全國高速公路交通流量趨勢與往年相似，除夕流量最低，正月初六為返程高峰，正月初二為假期第一個出行高峰。

其中，小型客車免費通行將以返鄉流為主，大中城市周邊及中短途出行將以公路交通出行方式為主。

報告強調，京津冀（北京、天津、河北）、長三角、珠三角、成渝（成都、重慶）地區及大中城市周邊高速公路網，在假期期間易發生壅堵；預計北京、上海、廣州、深圳、杭州、張家口、蘇州、西安、成都、重慶等城市及周邊高速公路壅堵程度較高。

此外，西部地區因出行時間延遲且城市間距離較大，預計路網交通量是東部地區的50%左右，壅堵情況相對較輕。1060122

(中央社)