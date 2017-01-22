正義哥大義滅親 舉報媽寶弟改造槍枝販毒

媽寶楊姓男子涉嫌擁有3把改造手槍及海洛因等毒品，遭警方上門搜索，楊嫌一度冒充胞兄身分逃避查緝，卻被胞兄大義滅親，當場揭穿他的假身分，協助警方逮人。（張企群翻攝）

媽寶楊姓男子涉嫌擁有3把改造手槍及海洛因等毒品，遭警方上門搜索，楊嫌一度冒充胞兄身分逃避查緝，卻被胞兄大義滅親，當場揭穿他的假身分，協助警方逮人。（張企群翻攝）

媽寶楊姓男子涉嫌擁有3把改造手槍及海洛因等毒品，遭警方上門搜索，楊嫌一度冒充胞兄身分逃避查緝，卻被胞兄大義滅親，當場揭穿他的假身分，協助警方逮人。（張企群翻攝）

因案通緝中的32歲楊姓男子，平時在桃園中壢一帶販毒，經常擁槍自重，身懷多把槍枝展示他改造槍枝技能，北市刑大偵一隊日前上門搜索，楊嫌還一度冒充胞兄身分，但胞兄大義滅親，當場就揭穿他的身分。警方一舉搜獲3把改造手槍和海洛因毒品，依法究辦。

警方跟監、蒐證期間，發現楊嫌擔心通緝身分曝光，故意設籍他處，實際卻與家人同住，出門時為降低警方臨檢盤查機率，常央求母親騎車載他外出，其母雖不認同他販毒、改造槍枝惡行，但陷入虎毒不食子的繆思，仍多次阻撓楊嫌胞兄欲大義滅親之舉報。

法網恢恢疏而不漏，北市刑大偵一隊據報追查，日前見時機成熟，向桃園地檢院聲請搜索票前往查緝。警方現場埋伏時，適逢楊嫌毒品下游上門買毒，楊嫌因案通緝疑心病重，毒品下游多次按門鈴仍不見他開門，旋即離去再返方得入內。警方為一舉成擒，等候最佳攻堅時機，發現楊嫌與母親一如往常共乘坐騎外出，等候他們母子返回車庫鐵門開啟時，以優勢警力擁入控制現場。

楊嫌見大勢已去，還一度謊報胞兄之名欲躲過查緝，正當警方查證之際，其胞兄從樓上走出來，並大義滅親高聲對警方說：「那媽寶，是我弟弟不是我。」讓警方得以順利釐清身分逮人。

警方先從2樓電視櫃起出金牛座改造槍枝1把、海洛因毒品，隨後再從楊嫌父親名下重型機車置物箱內，起出改造槍枝2把、子彈16顆、槍管5支、安非他命毒品等贓證物。

查緝過程中，楊嫌母親一再向警方哭求放過她兒子，泣說：「快過年了，求你們讓他在家過完年」、「他沒有吸毒會死在牢裡」等語，令員警聞之不勝唏噓。

楊嫌坦承槍枝毒品是他個人持有，全案將楊嫌等人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。

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(中時)