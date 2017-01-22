台南女中迎接百歲 邀師生百人插秧
創校於1917年的台南女中，今年迎接100歲生日，繼去年12月號召校友百人重返南女標誌地排字後，今天再度進行「南女百年紀念彩繪田插秧」，秧苗有暗紅色、白色和綠色3種顏色，將繪出「南女校徽」標誌及「100周年」字樣。
校方表示，種下秧苗後，3月將再度號召除草，4月歡喜收割，收成的米將進行義賣活動，為南女新建工程圖資藝文館募款，開創南女新里程。
活動事前規畫許久，一直苦尋適合的地點，前家長會長田春生醫師獲悉後，熱心提供以琳農場田地供栽種，今天號召家長會、校友會、志工團、教師、學生等百人一同下田，全程採用無農藥的有機耕作方式，並置放縮時攝影機，留存歷史的見證。
彩繪稻田與一般插秧不同，由3輛插秧機各裝不同顏色的秧苗，地上先依圖案拉出作記號的繩子，指揮司機進行插秧的彷彿藝術總監般，插秧機司機耐心地一點一點地配合著總指揮，完成偉大的彩繪圖案播種工程。
稻苗跟求學的孩子一樣，「苗而不秀」、「秀而不實」都很可能發生，南女百周年特別選擇種稻活動，讓學生體驗稻穗要飽滿，每一個環節都輕忽不得。3月將再度號召共同除草，4月歡喜收割，收成的米將進行義賣活動，為南女新建工程圖資藝文館募款，開創南女新里程。
(中時)
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