排球》暫告紛擾 排協年終聯歡送獎金

體育署長何卓飛代替排協理事長王貴賢頒發獎金給中華男排隊職員。(黃及人攝)

中華民國排球協會22日舉辦推廣排球運動有功單位表揚及年終聯誼大會，除了表養有功單位或個人，也頒贈去年企業排球聯賽年度獎金，體育署長何卓飛更代替因為奔喪缺席的排協理事長王貴賢頒發獎金給去年表現優異的中華男排。

儘管排協去年陷入不少紛爭，更遭有心媒體刻意抹黑與痛批，但在國際賽場上，不管是男排或女排，都拿下不錯成績，尤其是在世界男排聯賽第3級獲取第4名的中華男排，表現確實令人激賞，更展現排協苦心栽培的成果。

為了清楚交代這次參加世界男排聯賽收支，排協更準備完整帳目，最後扣除相關支出，頒給15名中華男排隊職員，每人11萬1777元獎金，只是其中1項「代墊德國總會飯店賠償」費用(38791元)，有點讓人搞不清楚從何而來。

接下來排協將於3月25日進行改選，先前飽受批評的排協秘書長章金榮，也打算正式提出辭呈，告別這個他奮鬥長達20年的舞台，屆時是否會被留任，一切都要等到排協第12屆第1次理事會議當天才能揭曉了。

(中時電子報)