婚後首現身 Rain甜牽金泰希度蜜月閃爆
「韓流天王」Rain和金泰希19日在教堂舉辦婚禮後，今(22日)前往印尼峇里島度蜜月，小倆口婚後首現身仁川機場，一路手牽手露出甜笑，幸福指數破表。
Rain和金泰希婚禮很低調，本也沒計畫新婚旅行，前幾天才臨時決定飛去峇里島，度過兩人甜蜜時光，預計將停留5天，今夫妻倆手牽手現身機場，只見Rain不時小心呵護愛妻，而金泰希臉上也始終保持甜蜜笑容，現場閃度爆表，讓人好生羨慕。
其實，Rain和金泰希雖是大牌明星，不過兩人婚禮不鋪張，走簡約淡雅風，婚禮只花了3.5萬元台幣，就連Rain的西裝都是舊的，他也婉拒其他西服廠商的贊助，據悉，婚後金泰希會搬進Rain現居的住宅，沒有另購新房，節儉不奢華完婚，獲得不少網友稱讚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。