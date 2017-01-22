婚後首現身 Rain甜牽金泰希度蜜月閃爆

Rain和金泰希19日在教堂舉辦婚禮。(圖／翻攝自韓網)

Rain和金泰希出發度蜜月，一路手牽手閃爆。(圖／翻攝自韓網)

「韓流天王」Rain和金泰希19日在教堂舉辦婚禮後，今(22日)前往印尼峇里島度蜜月，小倆口婚後首現身仁川機場，一路手牽手露出甜笑，幸福指數破表。

Rain和金泰希婚禮很低調，本也沒計畫新婚旅行，前幾天才臨時決定飛去峇里島，度過兩人甜蜜時光，預計將停留5天，今夫妻倆手牽手現身機場，只見Rain不時小心呵護愛妻，而金泰希臉上也始終保持甜蜜笑容，現場閃度爆表，讓人好生羨慕。

其實，Rain和金泰希雖是大牌明星，不過兩人婚禮不鋪張，走簡約淡雅風，婚禮只花了3.5萬元台幣，就連Rain的西裝都是舊的，他也婉拒其他西服廠商的贊助，據悉，婚後金泰希會搬進Rain現居的住宅，沒有另購新房，節儉不奢華完婚，獲得不少網友稱讚。

(中時電子報)