「我只是個小三」 女遭判賠20萬元

北市一名已婚李姓男子趁在外地工作時，與廖姓女子發展婚外情，遭妻子察覺有異。李妻發現丈夫與廖女的曖昧LINE聊天訊息，廖女在對話中向李男抱怨「我不是性愛機器」，又自爆「我只是個小三」，向法院起訴要求廖女賠償。台北地院認為，廖姓女子破壞李妻與丈夫婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，侵害李妻的配偶身分法益，判決廖女賠償李妻20萬元。

判決指出，李姓男子獨自在外地工作，與妻子聚少離多，數年前感情已出現裂痕。李妻懷疑丈夫在外另結新歡，藉機檢查丈夫手機LINE通話紀錄，赫見丈夫竟與一名廖姓女子對話十足曖昧，分明有了肌膚之親。

廖姓女子透過LINE向李姓男子抱怨，李男每次約會都只是為了發生性關係，「跟你說過好幾次我不喜歡這樣...我不是性愛機器。」「性愛是你對愛的表現方式，有時真讓我招架不住。」更自承「因為我只是個小三。」

李姓男子之妻拿著LINE對話紀錄向法院起訴，要求廖姓女子賠償50萬元慰撫金。廖女則主張，聊天紀錄可能是由程式修改編造，不能證明與李男有不正常關係，且李男與妻子感情早已不睦，與她無關。

法官傳喚李姓男子母親到庭，李母作證曾聽媳婦說兒子與廖女在一起，兒子向她坦承外遇，廖女還曾跟她道歉。

法官認為，李姓男子妻子所提的LINE對話紀錄並非經過變造，且李母等證人說詞也證明李男有婚外情並與外遇對象發生性關係，廖姓女子與李男間的交往已超越社會容忍程度，應為造成李妻精神上損害負起賠償責任，審酌雙方財力等情狀，判賠20萬元。

(中時)