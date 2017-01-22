林明溱赴清境農場 會勘無障礙高山空中景觀步道
南投縣長林明溱今〈22〉日由縣府觀光處長王源鍾陪同，前往清境農場會勘全台灣首條「無障礙高山空中步道」；這條清境高架景觀步道首期工程長1.2公里、寬2.5公尺，預計農曆春節後啟用，將成為國內最獨特的「高架空中步道」。
縣長林明溱表示，這條步道將是全台灣第一條最高海拔的無障礙高山高架步道，方便娃娃車、輪椅族使用；為配合高山步道啟用，縣府擬舉辦公開徵名活動，邀請民眾一起來為步道命名；未來縣府並將考慮委外經營，把觀光效益回饋給地方。
清境高架空中步道由國民賓館到青青草原，早期人行步道，因人車爭道，險象環生，南投縣政府為提供更安全的旅遊、兼顧友善的自然環境，於2015年開始建設這條清境高架景觀步道，第1期工程費4950萬元，預計2月底完工，3月初開幕；第2期另將投入3500萬元，延伸至青青草原北票口。
觀光處長王源鍾表示，清境高山景觀步道總長約2公里，首期工程長1.2公里、寬2.5公尺，未來旅客可利用這條步道，穿梭在樹冠層中，連結現有舊步道至青青草原南票口，增加行人空間，方便旅客步行。
尤其，新步道採用隱匿式高架設計，延伸至樹林間，成為獨特的「高架空中步道」，並利用陸橋方式跨越台14線。旅客可邊步行，邊欣賞周遭與腳下綠意盎然的樹冠層生態，沿途並有景觀平台，可見合歡群峰、奇萊北峰、奇萊主峰及中央山脈等，自然美景盡收眼底。
(中時)
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