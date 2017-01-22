林明溱赴清境農場 會勘無障礙高山空中景觀步道

我要評比

南投縣長林明溱前往清境農場實地會勘即將完工的清境高架景觀步道。（楊樹煌攝）

全台灣第一條最高海拔的「清境無障礙高山高架步道」即將完工啟用。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈22〉日由縣府觀光處長王源鍾陪同，前往清境農場會勘全台灣首條「無障礙高山空中步道」；這條清境高架景觀步道首期工程長1.2公里、寬2.5公尺，預計農曆春節後啟用，將成為國內最獨特的「高架空中步道」。

縣長林明溱表示，這條步道將是全台灣第一條最高海拔的無障礙高山高架步道，方便娃娃車、輪椅族使用；為配合高山步道啟用，縣府擬舉辦公開徵名活動，邀請民眾一起來為步道命名；未來縣府並將考慮委外經營，把觀光效益回饋給地方。

清境高架空中步道由國民賓館到青青草原，早期人行步道，因人車爭道，險象環生，南投縣政府為提供更安全的旅遊、兼顧友善的自然環境，於2015年開始建設這條清境高架景觀步道，第1期工程費4950萬元，預計2月底完工，3月初開幕；第2期另將投入3500萬元，延伸至青青草原北票口。

觀光處長王源鍾表示，清境高山景觀步道總長約2公里，首期工程長1.2公里、寬2.5公尺，未來旅客可利用這條步道，穿梭在樹冠層中，連結現有舊步道至青青草原南票口，增加行人空間，方便旅客步行。

尤其，新步道採用隱匿式高架設計，延伸至樹林間，成為獨特的「高架空中步道」，並利用陸橋方式跨越台14線。旅客可邊步行，邊欣賞周遭與腳下綠意盎然的樹冠層生態，沿途並有景觀平台，可見合歡群峰、奇萊北峰、奇萊主峰及中央山脈等，自然美景盡收眼底。

(中時)