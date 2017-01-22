張兆志感人求婚 女友點頭說我願意

經常在臉書上幫網友解決愛情疑難雜症的藝人張兆志，昨天向交往兩年多的女友許允樂求婚，瞬間成為未婚夫，許允樂今天也在臉書上分享求婚過程，讓網友紛紛獻上祝福。

曾有過一段婚姻的張兆志，昨晚在朋友院長70大壽派對上，向女友許允樂求婚成功，兩人感動的都哭了出來，在朋友見證下，許允樂也答應張兆志的求婚。

許允樂在臉書上提到，張兆志過去受過傷，有大大的心魔，壓跟沒想再婚，沒想許允樂闖入張兆志生活後，破壞他的單身計畫；而許允樂也因為爸爸離開得早，也沒想過要結婚，「因為手沒有爸爸牽，誰能來把我交給誰呢」。

不過昨晚在唱完「你最珍貴」後，所有朋友圍過去，張兆志單膝下跪，對許允樂說了她一輩子也不會忘記的話，然後就變成未婚夫了。

張兆志希望院長可以代替許允樂的爸爸，「請問你的女兒可以嫁給我嗎？」，張兆志對許允樂說，「我知道以前我不是一個很好的男朋友，但我希望以後能做一個好老公，在這麼多好友的見證之下，妳願意嫁給我嗎」，溫馨感人的話，逼哭在場的每一個人。1060122

(中央社)