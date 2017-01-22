問鼎澳網再受挫 莫瑞第4輪意外落馬

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大會第1種子英國希望莫瑞（Andy Murray），今天在澳洲公開賽男單4輪戰，遭世界排名第50的德國球員茲韋列夫（Mischa Zverev）以7-5、5-7、6-2、6-4淘汰。

莫瑞曾5度闖進澳網男單決賽，但都與冠軍寶座無緣。

在莫瑞爭逐澳網冠軍的路上，多次扮演程咬金的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），19日在第2輪賽中失蹄落馬，意外遭烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin）揮落。

這使得今年首場大滿貫賽，男單前兩種子都沒有躋身8強賽。

莫瑞過去5度闖進澳網決賽均吞敗，包括於2011、2013、2015和2016年敗給今年名列第2種子的喬科維奇。今年喬科維奇意外落馬，莫瑞問鼎冠軍寶座原本希望濃厚。

茲韋列夫將在8強賽迎戰4大天王之一的費德瑞（Roger Federer）和日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）的勝出者。1060122

(中央社)