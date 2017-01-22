問鼎澳網再受挫 莫瑞第4輪意外落馬
大會第1種子英國希望莫瑞（Andy Murray），今天在澳洲公開賽男單4輪戰，遭世界排名第50的德國球員茲韋列夫（Mischa Zverev）以7-5、5-7、6-2、6-4淘汰。
莫瑞曾5度闖進澳網男單決賽，但都與冠軍寶座無緣。
在莫瑞爭逐澳網冠軍的路上，多次扮演程咬金的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），19日在第2輪賽中失蹄落馬，意外遭烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin）揮落。
這使得今年首場大滿貫賽，男單前兩種子都沒有躋身8強賽。
莫瑞過去5度闖進澳網決賽均吞敗，包括於2011、2013、2015和2016年敗給今年名列第2種子的喬科維奇。今年喬科維奇意外落馬，莫瑞問鼎冠軍寶座原本希望濃厚。
茲韋列夫將在8強賽迎戰4大天王之一的費德瑞（Roger Federer）和日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）的勝出者。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。