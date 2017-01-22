南橫隧道工程意外 推土機墜谷車毀人亡

我要評比

南橫公路梅山明隧道削山工程今天發生工程意外，鄭姓男子駕駛推土機施工，突然翻落100多公尺深的山谷，全車摔的面目全非，鄭男卡在駕駛座，當場沒呼吸心跳，送醫不治。

發生意外的地點在南橫公路109公里處，當地正進行梅山明隧道工程，53歲的鄭男中午操作推土機，突然墜落，連人帶車掉落山谷，高雄市消防局獲報派員趕往救援，鄭男被救出來時已沒有生命跡象，經送醫仍不治。

警方調查，鄭男當時駕駛推土機進行削山工程時，發現推土機好像有故障，從山坡開下來要送修時，突然直滾下山谷，現場未見煞車痕，全車面目全非，幾乎全毀，鄭男也卡在駕駛座，搜救人員花了近1小時將他救出時，已無生命跡象。1060122

(中央社)