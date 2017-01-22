莎莎焦慮接主持棒 來賓熱情交朋友
藝人莎莎接下八大電視台節目「WTO姐妹會」主持棒，今天正式開棚，她獨挑大樑、首次主持棚內感到焦慮，慶幸新住民談話踴躍反讓她輕鬆hold住全場，笑喊是來交朋友。
八大電視台節目「WTO姐妹會」邀各國新住民分享生活經驗，原先主持人由謝哲青、高伊玲改為莎莎，她下午正式開棚，搭著哈雷重機華麗進場，表示先前主持風格知識文青，接下節目之初稍感壓力，後來心想先讓自己開心，觀眾才會喜歡。
她脫離熟悉的外景節目，首次主持棚內就獨挑大樑，自曝試錄前一晚，焦慮到早了兩小時起床，沒想到新著民話匣子一開停不下來，笑說「錄到第三集像菜市場」，來賓談話踴躍反讓她輕鬆主持，自嘲是來交朋友。
藝人王少偉同時接下八大另一節目「天下第一等」，今天以嘉賓之姿現身，談及團體5566如何慶祝成軍15週年，他幽默回「就繼續等16週年、17週年」，表示歌迷都會自製回顧影片，團員去年因金鐘獎合體，讓歌迷影片多了新亮點，他期許之後還能給大家新素材剪片，似乎為將來5566合體留下伏筆。
莎莎媽媽也到場祝賀，送上一籃金雞蛋給女兒，對於莎莎婚事她不感著急，表示找到「好」門最重要；莎莎笑回前面有兩個姊姊頂著，還輪不到長輩操煩她，她滿意現在交往狀態，笑說「至少吵架了還有娘家回」。1060122
(中央社)
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