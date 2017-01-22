舒淇張孝全健忘村服裝 林百貨展示

導演陳玉勳拍攝的古裝電影「健忘村」，全片在台灣拍攝，雖然在屏東搭設的村落已拆除，不過台南林百貨現正展出「健忘村」服裝造型，民眾可到現場拍照留念。

「健忘村」的造型服裝由吳里璐一手打造設計，其中舒淇、張孝全、林美秀劇中所穿的服裝，現在都在台南林百貨展示。

導演陳玉勳也特地回到台南舉辦講座，因為三年前的「總舖師」在台南拍攝，也帶動台南觀光，至今劇中的「愛鳳小吃店」的拍攝場景已成台南知名觀光景點。

提到台南，陳玉勳最懷念台南美食，一到台南馬上帶全家吃炒鱔魚，在座談會上也分享從「總舖師」到「健忘村」不一樣的拍攝經驗與回憶。

陳玉勳說，「我拍的每部電影，看起來都是喜劇，其實都在講自我」，「熱帶魚」面對聯考劉志強卻不知為何而考；「愛情來了」裡頭每個人物也不知道自己想要的是什麼；「總舖師」劇中小婉不想當廚師，但也不知道自己能做什麼；到了「健忘村」藉由「忘憂」忘掉過去是不是真的就能沒有煩惱？也是一段尋找自我的過程。1060122

(中央社)