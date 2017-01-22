高怡平鬆口！與富商尪婚姻狀況

高怡平。(本報系資料照)

高怡平曾主持《非常男女》、《完全娛樂》等節目，去年睽違8年再次復出主持《轉轉發現愛》，與大陸商人老公蘇曉萌婚姻狀況備受好奇，對此，她大方回應老公與兒子現在都很好，所以她才會復出。

高怡平2002年在事業高峰之際，嫁給經營房地產與飯店有成的大陸商人蘇曉萌，之後更為了兒子發展，毅然決然地赴美生活5年，直到去年才再度返回台灣，宣布復出主持節目。

據《壹週刊》報導，對於外界好奇她的婚姻狀況，高怡平直言「現在應該是我們最開心的時候」，因為老公與兒子現在很好，她才會出來做事情（復出），也坦言曾告訴老公大家都懷疑兩人婚姻出問題，老公這麼回她，「我這邊沒有人懷疑，我開口閉口都是老婆孩子，人家都還說，怎麼這麼黏？」

除了復出原因，高怡平老公背景也十分神祕，外界僅知蘇曉萌經營房地產與飯店，對此高怡平表示老公做很多投資，房地產只是其中一項，還透露老公曾對她說，演藝圈有時不食人間煙火，真正的商人不喜歡在媒體前曝光，他們要做的事是一分一秒斤斤計較而成。

(中時電子報)