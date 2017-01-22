中壢警大頭娃娃宣導 吸睛度破表

我要評比

中壢警方22日在高鐵桃園站舉辦宣導活動。 (賴佑維攝)

中壢警方22日在高鐵桃園站舉辦宣導活動。 (賴佑維攝)

桃園市中壢警分局22日在高鐵桃園站舉辦防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導活動，還出動大頭警察娃娃，不少民眾爭相與其合影。警方表示，希望年節國人出遊，要小心自身財務安全。

中壢警方說，此次宣導活動，以警察大頭娃娃吸引民眾注意，現場布置宣導立牌，並配合掃描本分局官網及臉書粉絲團QRCode，並發送防詐騙的文宣及宣導面紙。

(中時)