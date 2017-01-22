萬人寒士尾牙宴凱道登場 2200桌創紀錄
邁入第27年的「寒士尾牙宴」今天於全台同步盛大開桌，超過2萬名街友、獨居老人齊聚凱道，場面別開生面。
創世、華山與人安基金會策略聯盟，連續第27年舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙活動，於全台16處席開3650桌，邀4萬名寒士年前享用溫暖團圓飯，其中凱道擺2200桌更創歷年紀錄。今年共計3萬2730人捐款，芳名錄長達46公尺。
曾於台北市長、總統任內親自出席的前總統馬英九，今年第8度到場參與。他致詞表示，今年共計4萬人參加、動員6000名志工，可謂世界紀錄，希望續辦下去讓大家知道台灣愛心。
今天現場66歲的街友黃大哥，退休後買房卻遭騙，積蓄全留給唸大學的女兒，流浪街頭。經人安協助做黑糖糕生意，現已接妻回來同住；另名做生意失敗而流落街頭的阿美，由人安輔導烤地瓜，夢想開麵店，因此努力工作賺錢。
(中時)
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