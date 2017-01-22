高雄大遠百「小雞歡樂農場」來囉！體驗小雞養育過程

高雄大遠百小雞歡樂農場首次登場。（吳江泉攝）

高雄大遠百為迎接金雞年的到來，同時秉持扶植在地產業的精神，特別與高雄市彌陀區「元榆牧場」攜手合作舉辦「小雞歡樂農場」，由養雞達人陳立言先生帶來自然放牧科學管理的「黑羽土雞」來到高雄大遠百，同時為了讓大小朋友能夠近距離體驗並瞭解小雞的養育過程，今(22)日舉辦「咕咕雞小學堂」，藉由寓教於樂的方式，邀請養雞達人陳立言先生現身說法小雞的飼養過程，希望透過活動讓小朋友學會尊重生命並珍惜事物，快樂迎接金雞年的到來。

與一般黃色小雞不同，黑羽土雞的小雞模樣黑嚕嚕，參加咕咕雞小學堂的小朋友都是在都市中長大的孩子，看見跟書本裡不一樣的黑色小雞，既興奮又害怕，由牧場工作人員手中取出餵食的飼料，小雞馬上爭先恐後的啄食，還發出細碎的啁啾聲，讓小朋友們也躍躍欲試，每個人手上都拿著一小撮飼料餵小雞，巧的是有一隻成雞咯咯大叫，工作人員表示這是一隻要產蛋的母雞，現場笑語聲瞬間安靜下來，大家都屏息以待看著雞蛋應聲落地，這才忘情的歡呼起來，所有參加的家長與小朋友都因為這插曲，心中充滿對生命的感動。

「元榆牧場」牧場第二代陳立言原本是百大企業的工程師，因為愛上衝浪後開始思索挑戰平穩人生的另一波浪頭，希望將大自然的精神結合到傳統養殖，辭去令人欣羨的高薪白領工作，回到高雄接下父母的牧場，並以「自然放牧、科學管理」的概念開始管理牧場，不同於一般養雞場，牧場內占地2000坪的空間，除了定期清理維持清潔，更為雞隻設置百座棲架，讓牧場內的雞隻自然成長、自由運動。

陳立言表示，這次活動推廣為了讓小朋友更容易理解，在課程的安排上熬夜好幾天，最後決定讓與會的小朋友親身與小雞親密接觸，參與的李姓家長則表示，能讓孩子體會並接觸生命的神奇是最大的收穫。

即日起至2月8日高雄大遠百推出「吉祥富貴‧金雞報喜年」活動，凡於百貨服飾單筆消費滿3000元即送300元抵用券；持16大指定銀行信用卡當日單卡累積刷滿5000元再加送100元商品券，9樓活動中心現正舉辦「運動雞霸分休閒特賣會」集結adidas、SKECHERS、Reebok、LACOSTE、DC等品牌，現場精選商品全面4折起；即日起至月日於樓廣場舉辦「雨果精品大型特賣會」，囊括旗下近30個聯合推出精選包款全面特惠2折起，聰明的消費者可得把握機會，在年前一次購足，歡樂迎接金雞年。

(中時)