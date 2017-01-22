農保賽預報連日下雨 伍茲爭冠難度高

26日開打的農保公開賽預報四天都會下雨，不利狀況未完全恢復的伍茲爭冠。 (美聯社資料照)

伍茲將在26日登場的農保公開賽參加2017年首戰，但比賽所在地聖地牙哥，當地時間從賽前一天到周日為止都會下雨，恐影響他在多利松球場爭奪生涯第9冠。

聖地牙哥近日雨勢不止，雖24日雨勢停止，但25日又會下到29日，不僅影響農保公開賽賽前場地整理，比賽也會在雨中進行。

連日下雨對比賽造成什麼影響？無非是球道與果嶺邊的長草無法修剪，屆時只要球打到濕軟的長草區，可能造成爆桿大傷害，惟有每1球打的精準，才可能打出好成績。

伍茲業餘時期在多利松球場贏過1場冠軍、職業生涯在這裡贏過c 美巡7勝，雖然過去在多利松球場出賽的奪冠率高，但以他去年12月初在世界挑戰賽的整體表現，今年農保公開賽再這裡拿下第9冠恐不樂觀。

他在世界挑戰賽四天共抓下24隻小鳥，卻也吞下6個雙柏忌，除了第2輪揮出7鳥0柏忌65桿之外，另3輪表現都呈現不穩定狀態，一旦農保公開賽因雨增加比賽難度，本屆很難拿下美巡第80冠。

(中時電子報)