愛窩棉被裡玩手機 45歲男患白內障

白內障不再是老年人專利，一名45歲男性房仲平時就是重度手機使用者，晚上又愛窩在被子裡玩手機，5年來漸漸發現視力愈來愈差，以為近視加深，就醫檢查才發現罹患白內障。

收治患者的台灣白內障及屈光手術醫學會理事長張朝凱表示，隨手機、平板等3C產品問世，民眾的依賴也越來越深，其發出的藍光相當傷眼，尤其在黑暗處使用會讓光線集中更加傷眼，因此近年早發性白內障人口也增加。

張朝凱指出，以往常見的白內障多是因老化，造成水晶體混濁，一般55歲開始就會有輕微症狀，直到60至65歲才會明顯影響到視力，但隨著手機普及，10年來白內障年齡層下滑，臨床上出現許多年僅40歲就有白內障的患者，約增加5%到10%。

3C產品帶來的視力傷害，國內外皆然，今天舉辦的海峽兩岸醫事交流學術論壇中，許多台灣與中國大陸醫師交流時，話題也聚焦於白內障的治療與防範。

張朝凱說，中國大陸支付、買東西都用手機，使用手機比率高達94%，更嚴重的是，中國大陸人口多達14億人，雖然有高達2萬多名眼科醫師，但僅有不到3000人會施行白內障手術，技術、設備又參差不齊，加上城鄉醫療落差大，讓不少患者錯失治療時機。

上海復旦大學附屬五官科醫院教授褚仁遠指出，希望透過兩岸醫療相互交流及協助，讓中國大陸民眾獲得更多醫療資源。1060122

(中央社)