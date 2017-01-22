在美持毒持槍 周立波演藝生涯最大風波

創立「海派清口」的大陸脫口秀演員周立波日前在美國遭警察攔檢時，座車被搜出古柯鹼和槍枝。儘管面對媒體時自稱「合法」，但他3月上旬將接受美國法院審判，面臨演藝生涯中最大的風浪。

現年49歲的周立波是上海市人，也是「海派清口」創始人，大陸知名主持人、演員。2009年，他創辦電視脫口秀節目「壹周立波秀」，讓他成為大陸家喻戶曉的影視名人。

所謂「海派清口」這種表演形式，是周立波從上海的「單口滑稽」、北京、天津「單口相聲」等曲藝和現場喜劇中汲取精華發展而成。

這種表演方式不同於一般的「脫口秀」，除了將內容和表演融合點評時事外，也含有演員自身演繹角度的表演，為獨樹一格的脫口秀表演方式。

儘管周立波在大陸演藝界擁有一席之地，但他在美國因涉嫌非法持有槍枝和毒品，已於當地時間20日在美國地區法院接受傳訊，並被以非法持有武器、武器上膛、開車打手機、非法持有管制藥物等4項罪名起訴。

周立波21日在美繳納5000美元保釋金後，與妻子胡潔走出法庭後，面對記者的守候，他的第一句就是「感謝祖國」，不改其詼諧、幽默的風格。

他還調侃的說「我是合法的，律師是合法的，我的太太也是合法的，槍也是合法的。本來就沒有事，明天會更好」。離開時，他還不忘祝大家新年快樂。

不過，多次強調槍枝是「合法的」的周立波，當時並未明確明說槍枝是誰的，也未回應毒品問題。

但美國知名的刑事辯護律師鄧洪告訴陸媒，紐約州關於毒品的法案在美國是比較嚴格的。如非法攜帶古柯鹼低於500毫克，屬於輕罪，如果沒有前科，最高刑期為1年；若達4盎司或以上，則可能面臨3到10年刑期。

周立波近年來也將演藝事業伸向海外，2012年除了在澳洲墨爾本和雪梨演出外；2016年，他更在紐約卡內基音樂廳演出，成為首位在這座音樂廳中表演非音樂藝術的中國大陸演員。

不同於2016在卡內基音樂廳演出，目前交保候審的周立波這次在紐約得面對法院的傳喚，美國地區法院預定3月9日開庭審理此案。

周立波一再強調槍枝是「合法的」，但對古柯鹹問題，沒有進一步說明，他是否能為自己的清白辯護，化險為夷，外界也拭目以待。1060122

(中央社)