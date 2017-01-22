中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

在美持毒持槍 周立波演藝生涯最大風波

中央社
中央社
點閱6
我要評比
2/10

創立「海派清口」的大陸脫口秀演員周立波日前在美國遭警察攔檢時，座車被搜出古柯鹼和槍枝。儘管面對媒體時自稱「合法」，但他3月上旬將接受美國法院審判，面臨演藝生涯中最大的風浪。

現年49歲的周立波是上海市人，也是「海派清口」創始人，大陸知名主持人、演員。2009年，他創辦電視脫口秀節目「壹周立波秀」，讓他成為大陸家喻戶曉的影視名人。

所謂「海派清口」這種表演形式，是周立波從上海的「單口滑稽」、北京、天津「單口相聲」等曲藝和現場喜劇中汲取精華發展而成。

這種表演方式不同於一般的「脫口秀」，除了將內容和表演融合點評時事外，也含有演員自身演繹角度的表演，為獨樹一格的脫口秀表演方式。

儘管周立波在大陸演藝界擁有一席之地，但他在美國因涉嫌非法持有槍枝和毒品，已於當地時間20日在美國地區法院接受傳訊，並被以非法持有武器、武器上膛、開車打手機、非法持有管制藥物等4項罪名起訴。

周立波21日在美繳納5000美元保釋金後，與妻子胡潔走出法庭後，面對記者的守候，他的第一句就是「感謝祖國」，不改其詼諧、幽默的風格。

他還調侃的說「我是合法的，律師是合法的，我的太太也是合法的，槍也是合法的。本來就沒有事，明天會更好」。離開時，他還不忘祝大家新年快樂。

不過，多次強調槍枝是「合法的」的周立波，當時並未明確明說槍枝是誰的，也未回應毒品問題。

但美國知名的刑事辯護律師鄧洪告訴陸媒，紐約州關於毒品的法案在美國是比較嚴格的。如非法攜帶古柯鹼低於500毫克，屬於輕罪，如果沒有前科，最高刑期為1年；若達4盎司或以上，則可能面臨3到10年刑期。

周立波近年來也將演藝事業伸向海外，2012年除了在澳洲墨爾本和雪梨演出外；2016年，他更在紐約卡內基音樂廳演出，成為首位在這座音樂廳中表演非音樂藝術的中國大陸演員。

不同於2016在卡內基音樂廳演出，目前交保候審的周立波這次在紐約得面對法院的傳喚，美國地區法院預定3月9日開庭審理此案。

周立波一再強調槍枝是「合法的」，但對古柯鹹問題，沒有進一步說明，他是否能為自己的清白辯護，化險為夷，外界也拭目以待。1060122

(中央社)

關鍵字：周立波美國合法表演槍枝
點閱6
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。