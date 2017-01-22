那些工作受傷藝人 成龍可稱玩命大哥

港星劉德華拍廣告時墜馬受傷，讓觀眾注意到藝人表面光鮮背後辛酸。近期工作受傷藝人中，62歲的成龍堪稱「玩命大哥」，最新一部片拍攝期間，他做完手術還沒康復好，就復工拍動作戲。

劉德華17日在泰國拍廣告時墜馬，造成骨盆撕裂傷。有報導說他脊椎也有受傷，劇烈疼痛，得吃止痛藥撐過去，目前仍在香港養和醫院接受治療。

原本劉德華希望能在醫師許可下回家休息，不過昨天傍晚消息指出，醫生認為他的傷勢未消腫也未消炎，因此拒絕他出院，劉德華暫時不能回家。

據新浪娛樂，影星成龍和老搭檔導演唐季禮再度合作的賀歲電影「功夫瑜伽」預計下個月上映。成龍拍戲一向拚命，同片參與演出的新生代演員李治廷日前在北京宣傳活動中，回憶與成龍在冰島拍攝打戲的情景，特別有感。

李治廷說，當時成龍剛做完5個小時的手術，還沒康復好，卻隱瞞其他人，堅持和他拍完數小時的動作戲，專業又很拚，令人肅然起敬。

一旁的演員張藝興聞言忍不住對成龍說：「大哥，你到底是怎麼做到的？你能不能教我玩命？」成龍則回應說：「我的命就是這樣，無所謂。」

不只62歲的成龍帶傷急復工。根據香港娛樂頻道HKChannel，6年多前，當時63歲的港星鄭少秋拍攝香港無線新劇「心戰」，一場講述他救人的戲份不慎發生意外，導致他從4公尺高的假山墜下，右邊肩膀著地。

救護車緊急將鄭少秋送醫，他在檢查後出院。因為要遷就廠期，只休養1天的鄭少秋就急急帶傷復工，令人大嘆藝人這行還真不簡單。1060122

(中央社)