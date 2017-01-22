那些工作受傷藝人 成龍可稱玩命大哥
港星劉德華拍廣告時墜馬受傷，讓觀眾注意到藝人表面光鮮背後辛酸。近期工作受傷藝人中，62歲的成龍堪稱「玩命大哥」，最新一部片拍攝期間，他做完手術還沒康復好，就復工拍動作戲。
劉德華17日在泰國拍廣告時墜馬，造成骨盆撕裂傷。有報導說他脊椎也有受傷，劇烈疼痛，得吃止痛藥撐過去，目前仍在香港養和醫院接受治療。
原本劉德華希望能在醫師許可下回家休息，不過昨天傍晚消息指出，醫生認為他的傷勢未消腫也未消炎，因此拒絕他出院，劉德華暫時不能回家。
據新浪娛樂，影星成龍和老搭檔導演唐季禮再度合作的賀歲電影「功夫瑜伽」預計下個月上映。成龍拍戲一向拚命，同片參與演出的新生代演員李治廷日前在北京宣傳活動中，回憶與成龍在冰島拍攝打戲的情景，特別有感。
李治廷說，當時成龍剛做完5個小時的手術，還沒康復好，卻隱瞞其他人，堅持和他拍完數小時的動作戲，專業又很拚，令人肅然起敬。
一旁的演員張藝興聞言忍不住對成龍說：「大哥，你到底是怎麼做到的？你能不能教我玩命？」成龍則回應說：「我的命就是這樣，無所謂。」
不只62歲的成龍帶傷急復工。根據香港娛樂頻道HKChannel，6年多前，當時63歲的港星鄭少秋拍攝香港無線新劇「心戰」，一場講述他救人的戲份不慎發生意外，導致他從4公尺高的假山墜下，右邊肩膀著地。
救護車緊急將鄭少秋送醫，他在檢查後出院。因為要遷就廠期，只休養1天的鄭少秋就急急帶傷復工，令人大嘆藝人這行還真不簡單。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。