生命不用恨來堆積 馨生人鼓勵走出悲傷
「生命不是用恨來堆積」2012年留日女學生遇害案的林媽媽─陳美惠，歷經2年走出喪女之痛並投入犯保志工，現今她鼓勵其他被害者家屬走出悲傷成為馨生人「要為其他家人勇敢。」
台中地檢署與犯罪被害人保護協會台灣台中分會今天舉辦「2017春節關懷餐會」與馨生人共餐，邀請500多名馨生人參加，透過此活動，鼓勵馨生人揮別心中的陰霾，在新的一年展開全新的開始，陳美惠在餐會上分享自己的心路歷程。
2012年，台灣留日女學生林芷瀅在東京住處遭殺害，陳美惠與兒子親赴日本接回女兒骨灰，當她看到媒體截取女兒的生活照不斷播放，「如在傷口上灑鹽」，讓喪女的陳美惠痛不欲生。
陳美惠指出，女兒因喜愛日本動畫而到日本留學，未料才去3個月就發生憾事，事發後，她每每看到女兒生前的畫作，思女之情滿溢，每當她煮到女兒愛吃的菜，悲傷情緒就會在心中沸騰。
陳美惠歷經2年走出喪女之痛，她除感謝一路走來所遇的貴人，也感謝犯罪被害人保護協會的志工的陪伴，讓她得以走出悲傷。
她說，「生命並不是用恨來堆積」「要為其他家人勇敢。」
事發多年，至今陳美惠仍保留愛女的房間，她經常翻閱女兒的畫冊，透過畫作與女兒對話，紓解內心對女兒的思念，她也化悲痛為力量，投入犯罪被害人保護協會志工行列，利用工作之餘，陪伴其他犯罪被害人，幫助他們走出悲痛。
台中市市長夫人廖婉如也出席餐會，她表示，每個人生命中皆可能被剝奪幸福感，但是人生起伏不定，每個人都應勇敢走出傷害。
她以五種物品鼓勵馨生人勇敢，大榔頭敲碎心中大石；垃圾桶裝下碎石；蠟燭點亮光明；洗眼液洗掉眼淚；熨斗燙平心中的不滿；雞毛撢子清掃所有的不悅，如此幸福將掌握在自己手中。1060122
(中央社)
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