抗議年金改革 民眾凱道撒冥紙表達訴求

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監督年金改革行動聯盟等單位今天在景福門周邊抗議年金改革，下午4時許，主辦單位演出行動劇，諷刺總統蔡英文說話不算話，並撒冥紙表達對政府推動年金改革的不滿。

年金改革國是會議今天登場，反年金改革民眾在早上9時許開始在管制區外以步行遶行方式表達訴求，並前往凱達格蘭大道。

陳抗活動在下午2時展開，工作人員陸續將冥紙發送給參與抗議的民眾；主辦單位在下午4時30分許請民眾一起將冥紙撒向天空，現場工作人員也持白燈籠繞場，代表要為政府送終，並高喊「蔡英文下台」等口號。1060122

(中央社)