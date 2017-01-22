年金改革 勞動部：年輕人不會領不到

年金改革國是會議今天舉行，勞動部針對與會代表意見，分別就年輕人擔心未來領不到勞保年金、年改可能減損勞工權益等提出回應。

攸關國家政治、財政、社會改革工程的年金改革國是會議今天9時在總統府舉行，勞動部針對年金改革國是會議部分與會代表提出的相關意見，提出7點回應。

一、對於「年輕人擔心未來領不到勞保年金」部分，本次勞保年金改革是先進行必要性之制度微幅調整，之後定期進行滾動式檢討，以使勞保制度永續發展，且本次改革草案，已納入政府應負最終支付責任，絕不會有年輕人領不到退休金情事。

二、對於「改革原則勞保費率加勞退提撥上限以20%為原則，未來勞退將由6%降為2％，將減損勞工權益」部分，本次改革主要參考OECD國家公共年金費率，勞保費率加上勞退提撥率平均低於20%之作法所提出，但未來絕不會影響勞退新制雇主應提撥6%部分，而係就改革方案勞保費率上限18%，視精算結果檢討是否有調降空間。

三、對於「保險費率調整幅度及勞資負擔比例」部分，為利財務穩定，費率調整確有需要，此次考量給付需求及各方負擔能力，採每年微調0.5%，並建立5年觀察期，已為折衝考量。至是否調降雇主保費負擔比例，增加政府保費補助，因涉及層面甚廣，現階段確有困難，將於5年後檢討時併同考量。

四、對於「基金運用」部分，與會代表提及各基金運用機關宜改制為行政法人延攬專業人才，但亦有代表認為基金投資運用應以安全為優先考量，又行政法人可能伴隨高報酬高風險、獨立運作與監督難衡平等問題，故此次建議尚需通盤評估研議。本次基金管理改革方向，將使基金管理專業化、資訊透明化並減少政治干預。

五、對於「不同職域轉換工作導致保險年資中斷，可能產生後續老年年金請領權益問題」部分，將參酌會議代表提出的具體建議，在勞工保險部分研議設計「年資併計」、「年金分計」之方式處理。

六、對於「部分國營事業單位民營化後相關人員勞保年資不足15年，建議未來可選擇請領一次金或年金給付」部分，因涉及制度公平性問題，且對勞保財務產生影響，考量相關人員原已具備多年公保年資，未來將與主管機關銓敘部進行溝通，研擬妥適之處理方式。

七、對於「身心障礙者投保薪資低又因身體須早退問題」部分，考量勞保已有完善失能年金制度，並訂有基本保障金額與加發眷屬補助措施，未來將配合整體社會福利、職業重建及醫療保險等層面作通盤評估，適時檢討制度調整之可行性。1060122

(中央社)