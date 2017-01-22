公園流浪犬咬傷人 高市祭防制措施
高市茄萣區莒光路三段及其周邊公園流浪犬群聚，一週內發生兩起流浪犬咬傷人事件。高市動保處在附近設置大型圍籬及誘捕籠加以防制；環保局也將依廢清法加強取締當地餵狗人士。
陳先生7、8年來常在茄萣區莒光路與公園路間晨運散步，今天清晨一如往常前往散步卻遭野犬追咬成傷送醫，造成他頭、臉及四肢多處撕裂傷。
高市動保處接獲通報，派員前往台南成大醫院探望傷者，同時前往事發地點附近進行誘捕籠施放。
陳先生表示，公園裡面的流浪犬有附近的愛心人士長期餵養，以致犬隻聚集公園，以前犬隻只會朝運動民眾吠叫，今天不知為何犬隻會群起追咬他。
動保處在事發地點公園內觀察到7、8隻流浪犬，詢問附近居民獲悉，經常有愛心人士提飼料及廚餘前來餵養犬隻。
動保處說，去年6月起就針對茄萣區加強流浪犬管制作業，未來還是會繼續維持精準捕捉原則，經民眾指認會追咬人的流浪犬為優先捕捉對象，並持續派遣專案管制人員前往該區施放誘捕籠及設置大型圍籬，也希望協助將流浪犬隻捕捉後進行結紮，以期能逐漸控制該區域流浪犬數量。
動保處指出，棄養動物依動保法規定最高可處新台幣15萬元罰鍰，呼籲民眾不要任意棄養犬隻，造成野狗族群增加；愛心人士如欲餵養流浪犬，也應選人煙稀少不影響民眾生活處，以免流浪犬隻聚集發生追咬民眾憾事。
高市環保局指出，將配合區公所人員在當地加強定點稽查餵食野狗者，一經查獲即依廢清法告發，呼籲民眾不要以身試法。 1060122
(中央社)
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