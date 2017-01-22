李來希：年金會議結束 戰爭才要開始

監督年金改革行動聯盟等單位今天在景福門前舉辦抗議年金改革活動，中華民國全國公務人員協會理事長李來希說，國是會議雖然就要結束，但戰爭才要開始，這也是一場持久的大戰。

李來希近下午4時許來到陳抗活動現場，並上台向現場民眾喊話。

李來希說，總統府是鼓舞人心士氣的殿堂，也是一個非常偉大尊嚴的殿堂，但外面的拒馬、蛇籠讓民眾的聲音進不來，把人民隔絕在外；試問，這是一個會溝通的政府嗎？

李來希指出，總統蔡英文站在拒馬的兩端，跟人民對話，大家穿過層層圍籬、拒馬與管制，才能表達自己的訴求，難道「台北戒嚴了、總統府戒嚴了」，這實在很悲哀，這也是國家的悲哀。1060122

(中央社)