中共政治局會議：設立軍民融合委員會
中共中央政治局今天召開會議決定，設立「中央軍民融合發展委員會」，由中共中央總書記習近平擔任主任。
新華社報導，中共中央政治局22日召開會議，由習近平主持。
報導說，中央軍民融合發展委員會是「中央層面軍民融合發展重大問題的決策和議事協調機構，統一領導軍民融合深度發展」，向中央政治局、中央政治局常務委員會負責。
另外，會議提到，要深入學習貫徹中共第18屆中央委員會第6次全體會議（18屆六中全會）精神，嚴格執行「關於新形勢下黨內政治生活的若干準則」、「中國共產黨黨內監督條例」，深刻理解和牢固樹立「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識」。
會議表示，「堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決維護黨中央集中統一領導，不折不扣貫徹執行黨中央決策部署」。
會議表示，要堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體布局和協調推進「四個全面」戰略布局，緊緊圍繞大局履職盡責，交上「讓黨和人民滿意的」答卷。1060122
(中央社)
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