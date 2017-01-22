南投攝影大賞 林國隆「合歡山‧仙境傳說」奪冠

圖為林國隆獲得南投攝影大賞金牌獎的作品「合歡山‧仙境傳說」。(南投縣攝影協會提供)

由南投縣攝影協會與南投縣政府共同舉辦全國性的「2016四季南投攝影大賞」，共有3788件作品參賽，經聘請7位全國攝影專業人士長達10小時精心評選後，金牌獎出爐，由林國隆以「合歡山‧仙境傳說」奪冠，將可獲得8萬元獎金與獎盃。

(中時)