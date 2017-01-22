強烈冷氣團來襲 民進黨高市黨部寒冬送暖邊緣戶

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓（右2）發起「寒冬送暖、人人好過年」活動送暖邊緣戶。（吳江泉翻攝）

冷氣團將持續到下周，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓發起「寒冬送暖、人人好過年」活動，特別針對邊緣戶發送愛心物資，希望所有的高雄市民朋友在這波冷氣團中好過年。

主委黃彥毓表示，有向社會局長青中心請教發放對象，該中心建議因為中低收入戶物資較足，反而未達標準的邊緣戶更需要幫忙，所以特地篩選大約200戶弱勢居民請市黨部協助，市黨部這邊將與黨工逐一拜訪這200戶執行送暖活動。

黃彥毓與黨工一同前往太平新村的邊緣戶進行發送物資的活動，其中一名榮民表示自己也沒有兒女，目前收入來源靠退休金生活，由於這波冷氣團會持續到小年夜才會逐漸回暖；黃彥毓表示，這次提供的物資不僅有毛毯，同時考量到食物的保鮮期限，黨部提供的物資大都以麥片奶粉餅乾等為主，每戶都可分配到28項物資，希望可以多少在這寒冬中為這些人增添人情溫暖。

(中時)