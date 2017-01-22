鶯歌區神明會要求拆活動中心還地 在地人不滿抗議

新北市「鶯歌區神明會三官大帝」王姓家族後人有意要求拆除鶯歌區二橋里市民活動中心還地，在地里民不滿，今天前往王姓後人的永和區住處門口拉白布條抗議。（孟祥傑翻攝）

新北市「鶯歌區神明會三官大帝」王姓家族後人有意要求拆除鶯歌區二橋里市民活動中心還地，在地里民不滿，今天前往王姓後人的永和區住處門口拉白布條抗議。（孟祥傑翻攝）

新北市鶯歌區二橋里市民活動中心因管理人鬧雙包，法院判決較晚成立的「鶯歌區神明會三官大帝」取得管理權，神明會有意要求拆屋還地，引發在地民眾不滿，今天（22日）前往王姓管理人永和區住處前抗議，不過抗議過程平和，並未爆發言語與肢體衝突，市府民政局表示將居中協調保障里民權益。

據了解，活動中心周邊土地為清代時期地方望族蕭家所有，後來將部分土地捐為「神明會三官大帝」，成為在地重要信仰中心，地方人士也成立「二橋里三官大帝」做為管理單位，並與新北市府合作，去年初興建二橋里市民活動中心後，受到地方民眾歡迎，也成為辦理銀髮族共餐、慶典集會的重要據點。

日據時代擔任鶯歌庄長的王姓家族後代，2002年7月間另外設立「鶯歌區神明會三官大帝」，並以切結書向當時的鶯歌鎮公所申請異議公告，經書面審查後取得管理人資格，同年9月辦理神明會三官大帝登錄後，11月立即提出申請，順利提領存在銀行10年約232萬餘元拓寬道路補償金。

原管理人「二橋里三官大帝」認為王姓家族後人並未提出原始規約及出資證明，一狀告上法院聲請確認管理處分權，法院於2005年判決王家後人勝訴，王家日前主張拆屋還地，地方民眾擔心好不容易爭取到的活動中心可能化為泡影，心生不滿，今天近40人搭車前往王家後人永和區住處拉白布條抗議。

發起抗議行動的前二橋里長李金量表示，當年鎮公所與縣府審查有明顯瑕疵，希望市府民政局重審並撤銷「鶯歌區神明會三官大帝」登錄及管理人資格；王家後人則強調，所有申請取得管理人資格、提領補償金的資料都有憑有據，絕非無中生有，否則不可能輕易取信鎮公所、縣府、法院及銀行。

王家後人也接見抗議代表，但雙方討論過程平和，並未發生言語或肢體衝突；市府民政局表示會介入協調解決爭議，保障在地民眾使用活動中心的權益。

(中時)