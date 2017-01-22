6戰狂敲28轟 龜山少棒富邦盃奪冠

龜山國小奪下富邦盃少棒冠軍。（大會提供）

桃園市龜山國小去年在富邦盃少棒冠軍戰落敗，今年捲土重來再度殺進決賽，今天(22日)與台中力行國小，全場轟出5發全壘打，提前4局以18比4轟退對手奪冠，這次在富邦盃6戰共轟出28發全壘打，盼以傲視群雄的兇猛火力爭取威廉波特世界少棒賽(LLB)代表權。

龜山國小在今年富邦盃轟個不停，預賽3戰就擊出11發全壘打，8強賽單場8轟，今早4強戰又在李勛傑3響炮的帶領下，單場4轟以10比4力退桃園中平，連2年晉級冠軍戰。

碰上4強戰「意外」扳倒台東紅葉的力行國小，龜山開局就給了對手下馬威，田明倫抓準全場第1球轟出右外野陽春炮，單局打了11個人次進帳5分，3局上李勛傑、胡孟智連兩棒開轟，田明倫也隨後補上個人單場第2轟，4局上黃博言再擊出2分炮，龜山4局痛宰對手。

龜山田明倫單場雙響炮。（葉姵妤攝）

龜山在這次賽事展現恐怖打擊火力，總教練李政達也提到，「這批球員在練習時，全壘打數量都有打出來，這次比賽也有發揮，加上現在少棒球棒的彈性都不錯，只要擊球點有掌握到，就有機會全壘打。」

去年龜山在富邦盃冠軍戰中，延長賽不敵彰化東山，這次如願拿下冠軍，總教練李政達說：「算是幫學長報了一箭之仇。」而先在這個「威廉波特」前哨戰開出好彩頭，龜山也盼能順利拚到代表權，「要在加強球員的穩定性和守備、跑壘觀念，目標就是LLB選拔賽。」

(中時電子報)